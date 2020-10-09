‘Sosyalleşme Derneği'nde 100 bin liralık sosyal mesafe cezası...

İKİ ADRES DE MÜHÜRLENDİ

Yasa dışı kumar oynatıldığı iddia edilen iki adreste toplam 50 kişi çıktı. Kumar oynadıkları öne sürülen ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 50 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er liradan toplamda 159 bin lira idari para cezası kesildi. Yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye ise ayrıca idari para cezası yaptırımı uygulandı. Kumar oynatıldığı ve ruhsatsız olduğu öne sürülen iki adres de Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.