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Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre Almanya 'ın 14 Ekim Çarşamba günü 'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretinin tarihi belli oldu. Buna göre Maas'ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile "Doğu Akdeniz", "Libya" ve "Ermenistan'ın saldırganlığı" konularını ele aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist yaklaşımlarla AB'yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile de görüştü.

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