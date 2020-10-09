Son dakika açıklaması: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Pandemi işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması kapsamında yapılan değişiklikleri içeren fesih yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşveren ve işçilerin yakından takip ettiği fesih yasağında sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Pandemi işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Süre kaç ay uzatıldı? İşte cevaplar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.