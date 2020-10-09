HDP’den kara propaganda! HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda yeni yalan!

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Öncelikle kim olursa olsun, davada katılan olan bir avukat Yargıtay'dan tetkik icin dosyayı isteyemez. Böyle bir usul yok. Zaten Ahmet Özel'in böyle bir durumdan haberi de yok. Baştan itibaren dosyanın katılanı olduğu için dosyayı da gayet iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı. (SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH)