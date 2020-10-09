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HDP’den kara propaganda! HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda yeni yalan!

, Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı. İnal, “Öncelikle kim olursa olsun, davada katılan olan bir avukat Yargıtay’dan tetkik icin dosyayı isteyemez. Böyle bir usul yok. Zaten ’in böyle bir durumdan haberi de yok. Baştan itibaren dosyanın katılanı olduğu için  dosyayı da gayet iyi bilmektedir” dedi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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HDP’den kara propaganda! HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda yeni yalan!

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; Başkan 'ın avukatının cezası alan askeri okul öğrencilerinin dosyalarını tetkik için istediği iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı 'in; söz konusu olaydan haberinin olmadığı öğrenildi.

"DAVADA KATILAN OLAN BİR AVUKAT YARGITAY'DAN TETKİK İÇİN DOSYAYI İSTEYEMEZ"

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, "Erdoğan'ın avukatı, müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin dosyalarını tetkik için istedi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Öncelikle kim olursa olsun, davada katılan olan bir avukat Yargıtay'dan tetkik icin dosyayı isteyemez. Böyle bir usul yok. Zaten Ahmet Özel'in böyle bir durumdan haberi de yok. Baştan itibaren dosyanın katılanı olduğu için dosyayı da gayet iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı. (SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH)

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