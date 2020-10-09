09 Ekim 2020, Cuma
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Bakanı Akar İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Son dakika haberine göre, 'ın ile görüştü. Görüşmesde güvenlik konuları ile ve ’deki son gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Bakanı Akar İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.

PROVOKATİF GİRİŞİMLER...

Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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