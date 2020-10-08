08 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Teröre geçit yok! 7 bin 400 operasyon hedefi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Teröre geçit yok! 7 bin 400 operasyon hedefi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

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