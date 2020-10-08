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Son dakika: Ankara'da Sağlık Zirvesi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... , 'da 'nde önemli açıklamalarda bulundu. , Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında, "Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Ankara'da Sağlık Zirvesi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ankarada Sağlık Zirvesi! Bakan Kocadan önemli açıklamalar ANKARA'DA SAĞLIK ZİRVESİ! BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım

Pandemi dönemi bize sağlık turizmi için fırsat kapısı aralamıştır. Özel sağlık kuruluşlarını sağlık turizmine vermiş oldukları katkıyı baz alırsak daha iyi yerlere gelebiliriz. Hedeflerimiz ortak

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