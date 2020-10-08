KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler aralığında başvuru yapamayan vatandaşlar, 8-9 Ekim tarihleri arasında geç başvuru yapabilecekler. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte geç başvuruya ilişkin detaylar belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...
KPSS Ortaöğretim başvuru nsıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, geç başvuru işlemleri 8-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecekler. Sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre, 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 120,00 TL'dir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.