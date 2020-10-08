İşte son seçim anketi ve oranlar!
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında BETİMAR araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. İşte Övür'ün yazısında yer verdiği son seçim anketi ve sonuçları...
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, BETİMAR araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği son seçim anketi ve sonuçlarını paylaştı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısında yer alan ilgili kısım:
Önümde özellikle geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde isabetli sonucuyla dikkat çeken Betimar Araştırma şirketinin 23-26 Eylül arasını kapsayan bir kamuoyu araştırması var. 26 ilde 3094 kişiyle yapılan araştırmada ilk olarak;
"Mevcut AK Parti hükümetinin Türkiye'nin gündemini oluşturan sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?" sorusu sorulmuş.
Evet diyenlerin oranı yüzde 48.7. Hayır yüzde 42.3. Kararsızların oranı ise yüzde 9. Yüzde 42.3 hayır çıkması muhalefeti umutlandırabilir ama gerçek öyle değil. Öyle olmadığını ikinci soruda görüyoruz.
Soru şu: "Muhalefetin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini düşünüyor musunuz?"
İşte cevaplar; Evet yüzde 17.7. Hayır yüzde 68.5. Cevap yok: 13.8
CHP VE HDP'YE KENDİ OY VERENLERİ BİLE GÜVENMİYOR!
Vahim bir tablo... Tabiİ burada dikkat çeken önemli nokta, sabah akşam "ülke battı, bitti, dış politikada iflas ettik" siyaseti yapan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verenlerin kendi partilerine güvenmemeleri. CHP seçmeninin yüzde 45'i İP seçmeninin yüzde 58'i, HDP seçmeninin de yüzde 71'i kendi partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inanmıyor.
Doğrusu bu siyasi zeminde muhalefetin ikide bir erken seçimi gündeme getirmesi suni gündem oluşturmaktan öteye geçmiyor. Bu gerçeği "Bugün bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda da görüyoruz.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti 41.9, CHP 23.4, MHP: 10.5, İYİ Parti: 9.3, HDP 10.7...
Küçük partiler arasında en vahimi ise CHP'nin büyük umut bağladığı Deva ve Gelecek Partileri. Biri yüzde 1'i zor buluyor, diğeri de 0.6'yı geçemiyor.
Bu araştırmada CHP yönetimine karşı "Memleket Hareketi" başlatıp yollara düşen Muharrem İnce'yle ilgili şu soru da sorulmuş: "Muharrem İnce'ye oy verir misiniz?" Bu soruya toplumun yüzde 7,6'sı olumlu cevap vermiş.
Parti kurar mı bilemem ama araştırmalarda yüzde 1'lere ulaşamayanların parti kurduğu, öne çıkartıldığı bir ortamda bu oran hiç de küçümsenecek bir oran değil. İnce, en yüksek oyu da CHP ve İYİ Parti'den alıyor.
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