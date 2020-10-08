İşte son seçim anketi ve oranlar!

Parti kurar mı bilemem ama araştırmalarda yüzde 1'lere ulaşamayanların parti kurduğu, öne çıkartıldığı bir ortamda bu oran hiç de küçümsenecek bir oran değil. İnce, en yüksek oyu da CHP ve İYİ Parti'den alıyor.

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