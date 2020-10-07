İş adamı Jak Kamhi hayatını kaybetti
Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda iş adamı Jak Kamhi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kamhi 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti ve Türkiye'de çok sayıda kurumda uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yapmıştı.
Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada Jak Kamhi'nin 95 yaşında vefat ettiği duyuruldu.
DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ
Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) October 7, 2020
Baruh Dayan haEmet 🕯 pic.twitter.com/BlBHdON3lf
JAK KAMHİ KİMDİR
Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.
Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.