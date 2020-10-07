07 Ekim 2020, Çarşamba
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İş adamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda iş adamı 'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Kamhi 1925 yılında 'da dünyaya gelmişti ve 'de çok sayıda kurumda uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yapmıştı.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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İş adamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada Jak Kamhi'nin 95 yaşında vefat ettiği duyuruldu.

DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

JAK KAMHİ KİMDİR

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.
Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

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