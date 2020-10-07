Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan ile birlikte Kuveyt ve Katar'a yapılan günübirlik ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hayatını kaybeden Kuveyt emiri için taziye dileklerini ilettiklerini belirten Bakan Albayrak, Katar ile bölgesel iş birliği pekiştiren bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün gerçekleştirdikleri Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak yapılan görüşmeye ilişkin "Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." paylaşımında bulundu.