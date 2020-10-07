Gardaş hedefleri vurmaya devam ediyor: Kritik nokta imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu. Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği açıklandı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.

Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda Ermenistan'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirili.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi" denildi.



Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor."