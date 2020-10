Evine dönen Gabar gazisinin göz yaşartan vuslatı!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dünyaya gelen ve 2013'te en büyük hayalini gerçekleştirerek uzman çavuş olan Abubekir Durmuş (30), atandığı Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda 4 yıl boyunca operasyondan operasyona koştu. Çukur ve Hendek Olayları başta olmak üzere katıldığı birçok zorlu operasyondan başarıyla dönen Durmuş, 4 Nisan 2017'de Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ağır yaralandı. Üç arkadaşının şehit düştüğü saldırıda kafatasının yarıya yakınını ve görme yetisinin bir bölümünü kaybetti. Vücudunun sol tarafı da felç oldu. Uzun süre tedavi gören ve bugüne kadar 5'i beyin, biri göz olmak üzere 6 ağır ameliyat geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MEDİTAM) geliştirdiği özel bir yapay kafatası Durmuş'a nakledildi. Bir süre önce Palandöken'e bağlı Kayakyolu mahallesindeki baba evine dönen ve felç olan sol tarafı için fizik tedavisini sürdüren Gazi Abubekir Durmuş, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:







'YİNE GÖREVE HAZIRIM'

Teröristler aslında 5 ayrı yere 5 ton patlayıcı yerleştirmiş. Fünyeyi uzaktan kumanda ile ateşlediklerinde, kablolar arasında iletişimsizlik nedeniyle sadece bir tonu patlamış. Arkadaşlarım, önce benim de şehit olduğumu sanmış. Ancak helikoptere konulurken sağ kolumu oynatınca ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmışlar. Yolda kalbim defalarca durmuş ama kalp masajıyla hayata döndürmüşler.

İçimdeki inanç, vatan ve bayrak aşkıyla hayata tutundum. Her gün üniformalı eski fotoğraflarıma bakarak onu giymenin onurunu ve ondan ayrı kalmanın hüznünü bir arada yaşıyorum. Bu şerefli üniformayı giymek bu kutsal görevi yapmak kelimelerle anlatılmaz. Şu an bile bir an önce iyileşerek, silahımı yeniden alıp görevime dönmek istiyorum. En çok, silah arkadaşlarımdan ve terörle mücadeleden uzak kaldığıma üzülüyorum. En çok arzu ettiğim şey ise biran önce sağlığıma kavuşup kamuflajımı giyerek, silahımı yeniden elime alarak terörle mücadeleye katılmak. O günü iple çekiyorum.







'ARKADAŞLARIMLA GEZMEK İSTİYORUM'

Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hizmet etmek gibi onurlu bir görevi bana nasip eden Allah'a şükürler olsun. Vatani görevimi yapmaktan ne sakındım ne kaçındım ne de şu anki halimden şikayetçi oldum. Bin canım olsa feda ederim, hiçbir zaman sakınmam. Devletim hep yanımda oldu. Çocukluk arkadaşlarım da beni sürekli ziyaret ediyor ve hiç yalnız bırakmıyor. Ben de iyileşip eskisi gibi onlarla gezip dolaşmak istiyorum. Ama en çok annemin yemeklerini özlemişim.

Sabah