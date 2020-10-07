Ermeni ordusunun "Dehşet" lakaplı komutanı Albay Artur Galstyan öldürüldü!

İŞGALDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermenistan ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.