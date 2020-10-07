Cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan’ın deneyimli diplomatı A Haber'de özel açıklamalarda bulundu

Soru: Ermenistan sivil yerleşimlere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürürken bir taraftan da, Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması için Minsk Grubu dahilinde görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan'dan gelen bu tür açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?

Cevap: Uzun yıllar süren ve bir sonuç vermeyen arabuluculuk çalışmalarının sonucu olarak, şunu söyleyebiliriz ki, Ermenistan adına yapılan açıklamalara güven seviyemiz sıfıra yakın. Çünkü Ermenistan hükümetinin anlamlı müzakerelerle ilgilenmediğine ikna olduk. Çünkü onların ana amacı, şu anki yasal olmayan işgallerini daha da genişletmek, uluslararası insani hukuku hiçe saymak ve etnik temizlik yapmak. Onlar ateşkesi de işgal altındaki yerleri kontrol edebilmek için bir oyuncak olarak kullanıyor. Bu kabul edilemez ve sürdürülemez. Bu yalnızca biz söylemiyoruz. Minsk grubunun eş başkanları olan ABD, Rusya ve Fransa'da durumun bu şekilde devam edemeyeceğini söylüyor.