Cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan’ın deneyimli diplomatı A Haber'de özel açıklamalarda bulundu
Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşimleri hedef alıyor. Peki Ermenistan'ın saldırgan tutumunun arkasında neler var? Azerbaycan'ın deneyimli diplomatı Elçin Amirbayov A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dış Haberler editörü Eda Ulusoy'un özel haberinin detayları...
Soru: Dünya Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara kilitlenmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Sayın Amirbayov, sahada neler oluyor şu anda?
Cevap: Medya kaynaklarından duyduğunuz gibi sahadaki durum gerginliğini koruyor. Azerbaycan ordusu, ermenistan'ın yasal olmayan varlığını son erdirmek için işgal edilmiş topraklarda yasal olan karşı saldırısını sürdürüyor. Ermenistan tarafı direniyor ve umutsuzluk, çaresizlik belirtileri gösteriyor. Sivillere yönelik bombardımanlarını ve çatışmaları yoğunlaştırmaya karar verdiler. Bu yüzden Ermenistan ordusu bombardımanlar ve havan saldırılarıyla sivillerin yaşadığı binaları, okulları, anaokullarını, hastaneleri hedef alıyor.
Soru: Ermenistan sivil yerleşimlere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürürken bir taraftan da, Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması için Minsk Grubu dahilinde görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan'dan gelen bu tür açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?
Cevap: Uzun yıllar süren ve bir sonuç vermeyen arabuluculuk çalışmalarının sonucu olarak, şunu söyleyebiliriz ki, Ermenistan adına yapılan açıklamalara güven seviyemiz sıfıra yakın. Çünkü Ermenistan hükümetinin anlamlı müzakerelerle ilgilenmediğine ikna olduk. Çünkü onların ana amacı, şu anki yasal olmayan işgallerini daha da genişletmek, uluslararası insani hukuku hiçe saymak ve etnik temizlik yapmak. Onlar ateşkesi de işgal altındaki yerleri kontrol edebilmek için bir oyuncak olarak kullanıyor. Bu kabul edilemez ve sürdürülemez. Bu yalnızca biz söylemiyoruz. Minsk grubunun eş başkanları olan ABD, Rusya ve Fransa'da durumun bu şekilde devam edemeyeceğini söylüyor.
Soru: aslında birleşmiş milletler güvenlik konseyi'nin ermenistan'ın işgaline son vermek için aldığı 4 karar var. ancak bu kararlar erivan yönetimi tarafından uygulanmıyor. bmgk ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor. bu çifte standartın bir göstergesi mi?
Cevap: Sorunuza verilebilecek en basit cevap, bu durumdaki kurbanın Azerbaycan olduğu. Bir başka deyişle, haklısınız, bu çifte standart politikasını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in de pek çok kez söylediği gibi BMGK'nın kararlarının yalnızca 2-3 gün hatta daha kısa süre uygulandığı zamanlar oldu. Bizim durumuzda, olayın üzerinden 27 yıl geçti. Ne yazık ki, hala bu kararların uygulanmasını bekliyoruz. Ama bu kararların herhangi bir süresi yok. 4 kararın hepsi halen geçerli. Bu kararların hepsi Ermenistan'ın derhal ve koşulsuz bir şekilde işgale son vermesini söylüyor. Uluslarası toplumdan ve Minsk'ten gelen tepkilerin eksikliği Ermenistan'ın son zamanlardaki provokasyonlarına yol açtı. Tüm bunlar Ermenistan'ın cezasız kalmasına ve Azerbaycan'a karşı saldırı başlatmasına neden oldu.
Soru: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için şartlarını açıkladı. bundan sonra ne olacak sizce?
Cevap: Bu aşamada şunu söyleyebilirim, Azerbaycan dağlık karabağ sorununun uluslararası hukuka dayanan barışçıl çözümüne bağlı kalmaya devam ediyor. Tüm uluslararası toplumun pozisyonunu biliyoruz. Azerbaycan'ın pozisyonu değişmeyecek. Azerbaycan hukuka karşı olan hiçbir şeyi istemiyor. Biz sadece toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz. Minsk grubu eş başkanlarını aktivitelerinde ısrarcı olmaya çağırıyorum. Eğer ateşkes için çağrı yapıyorlarsa, aynı zamanda işgalci Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesi için de çağrı yapmaları gerekir.