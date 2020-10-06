Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimi terör yuvası gibi! Zorunlu aidat meselesi...





MHP LİDERİ BAHÇELİ 'TBB KAPATILSIN' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.

Kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullanmıştı.



Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü köşesinde TTB meselesine yer verdi. Kaplan'ın yazısı şu şekilde:



Sene 2015. Bir haber başlığı: "PKK'lıların öldürdüğü doktor, sessizce toprağa verildi."

Hendek terörünün devam ettiği günlerde, PKK'lı teröristler Diyarbakır'da Kulp-Lice arasındaki yolu kesmişler ve aracındaki Doktor Abdullah Biroğul'u insafsızca katletmişlerdi. Kulp Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan 26 yaşındaki bu gencecik doktorun arabası taranarak hunharca öldürülmesi toplumun tüm kesimlerinden tepki toplamıştı. Tepkisini PKK'nın adını anmaktan imtina ederek, terör değil "şiddet ortamı" gibi dolambaçlı yollardan ifade eden tek kurum vardı: O da "Türk Tabipleri Birliği" idi.