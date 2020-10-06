Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimi terör yuvası gibi! Zorunlu aidat meselesi...
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezası alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı oldu. TBB'nin Merkez Konseyi 2'nci Başkanlığı'na ise OHAL Yasası’nı eleştirip KHK’ların milli güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunan Ali İhsan Ökten getirildi. 23 tabip odası ve derneği Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullanmıştı. Sabah yazarı Hilal Kaplan'da terör yuvası olan TTB hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazıda, "TTB'nin ya kendini gözden geçirmesi ya da devletin en azından bu zorunlu aidat meselesini gözden geçirmesi şarttır. Böylesi terör yanlısı bir oluşumun, doktorlarımızın ezici çoğunluğunu temsil edemeyeceği açıktır." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını yaşanırken sosyal medya üzerinden her gün yaptıkları provokatif açıklamalar yapan, konumunu siyasi bir araç olarak kullanan Türk Tabipleri Birliği'nde yeni bir skandal patlak verdi. Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB'nin başkanı seçildi.
KANDİL'İN BÜROSU GİBİ
Yenişafak'ya yer alan habere göre Merkez Konseyi 2. Başkanlığına, OHAL Yasası'nı eleştirip, KHK'ların milli güvenliğe tehdit olduğunu savunan Ali İhsan Ökten getirilirken, KHK ile meslekten atılan FETÖ'cülere sahip çıkan Vedat Bulut Genel Sekreter seçildi. DHKP-c'li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliyesini isteyen Onur Naci Karahancı ve 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı PKK yanlısı bildiriye sahip çıkan Halis Yerlikaya Merkez Konsey Üyesi oldu. Terör yanlısı ihanet bildirisine imza atan İbrahim Akkurt ise Muhasip Üye yapıldı.
TABİP ODASI VER DERNEKLERDEN FİNCANCIYA TEPKİ: BİZİ TEMSİL ETMİYOR
23 tabip odası ve derneği, Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı'nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
MHP LİDERİ BAHÇELİ 'TBB KAPATILSIN' DEMİŞTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.
Kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullanmıştı.
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü köşesinde TTB meselesine yer verdi. Kaplan'ın yazısı şu şekilde:
Sene 2015. Bir haber başlığı: "PKK'lıların öldürdüğü doktor, sessizce toprağa verildi."
Hendek terörünün devam ettiği günlerde, PKK'lı teröristler Diyarbakır'da Kulp-Lice arasındaki yolu kesmişler ve aracındaki Doktor Abdullah Biroğul'u insafsızca katletmişlerdi. Kulp Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan 26 yaşındaki bu gencecik doktorun arabası taranarak hunharca öldürülmesi toplumun tüm kesimlerinden tepki toplamıştı. Tepkisini PKK'nın adını anmaktan imtina ederek, terör değil "şiddet ortamı" gibi dolambaçlı yollardan ifade eden tek kurum vardı: O da "Türk Tabipleri Birliği" idi.