ÖSYM müjdeyi duyurdu! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? GY, GK, EB ile Alan Bilgisi ve ÖABT sonucu...
Son dakika... KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT sınavları tamamlanmıştı. Sınavların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Merakla beklenen sonuçlar için ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM açıklamaları...
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS lisans oturumları gerçekleştirildi. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...
2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.