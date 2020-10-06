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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

, , ’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü, 'nin koronavirüsle mücadelesini öven raporu sonrası 'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı." açıklaması yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

", Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

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