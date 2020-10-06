Cani bombacı Müzeyyen Aydınlı işkence yaptığı köyde vuruldu



İŞKENCE YAPTIĞI KÖYDE ÖLDÜRÜLDÜ

Aydınlı, öldürüldüğü Akçabudak Köyü'nde arıcılık yapan Remzi ile engelli oğlu Mahmut Güler'i 5 Temmuz 2018'de kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla yeraltındaki bir sığınağa hapsederek burada kamera karşısında işkenceli sorgudan geçirdikten sonra ikisinin de öldürülmesi emrini vermişti. Terörist Aydınlı, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişinin şehit edilmesi, 61 kişinin yaralanması, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da otobüs duraklarına bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanması ve 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda 38'i polis 7'si vatandaş 45 kişinin şehit edilmesi, 148 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayların da failiydi.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Tunceli-Ovacık kırsalında Cuma günü gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde "kırmızı" kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile "turuncu" listede aranan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban etkisiz hale getirildi. Teröristlerin SİHA ile nokta atışıyla öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Sabah