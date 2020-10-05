Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE
Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.'' ifadelerini kullandı.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2020