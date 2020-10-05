Hangi sınıflara yüz yüze eğitim başlıyor? Yüz yüze eğitimin başladığı sınıflar hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan,"1. 2. 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi başlatıyoruz." dedi. İşte, Hangi sınıflara yüz yüze eğitim başlıyor? Yüz yüze eğitimin başladığı sınıflar hangileri? Erdoğan açıkladı...

HANGİ SINIFLARA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR?

Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek..