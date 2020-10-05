Son dakika haberi | Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE 2020 SON DEPREMLER
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE 2020 SON DEPREMLER