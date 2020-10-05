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Son dakika haberi | Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizinde 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika haberi | Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem | 2020 son depremler...

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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