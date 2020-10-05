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Son dakika | Enerji ve madencilikte yeni dönem! Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili , madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini sunduklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika | Enerji ve madencilikte yeni dönem! Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Enerji ve madencilikte yeni dönem! Meclise sunuldu ENERJİ VE MADENCİLİKTE YENİ DÖNEM! MECLİS'E SUNULDU

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