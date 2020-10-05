Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satan şüphelileri takibe aldı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 14,25 gram metamfetamin, 4,29 gram esrar, 0,72 gram gelen bonzai, 0,10 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve buna ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1i hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, diğer 3 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.