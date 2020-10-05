Son dakika... Ağrı'da 1 jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 personelin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur.Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. " ifadelerine yer verildi.