Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse...
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken, Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki bağışıklık haritasını çıkarmak için ikinci kez harekete geçti. Bakanlık 15 Ekim'den itibaren rastgele antikor testi yapacak.
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KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
Toplumdaki bağışıklık oranı ölçülecek. Ayrıca dünya genelinde belirtisiz hastaların sayısı üzerinde de tartışmalar yapılıyor. Oran bazı ülkelerde yüzde 20, bazılarında ise 40 olarak belirlendi. İstanbul'da ise oranın yüzde 25'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse salgının 'pandemi' olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.
KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
Bu arada Tekirdağ'daki laboratuvarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan testlerinin başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.