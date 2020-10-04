Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse...

Toplumdaki bağışıklık oranı ölçülecek. Ayrıca dünya genelinde belirtisiz hastaların sayısı üzerinde de tartışmalar yapılıyor. Oran bazı ülkelerde yüzde 20, bazılarında ise 40 olarak belirlendi. İstanbul'da ise oranın yüzde 25'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse salgının 'pandemi' olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.

KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ

Bu arada Tekirdağ'daki laboratuvarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan testlerinin başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.