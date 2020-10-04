04 Ekim 2020, Pazar
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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse...

Son dakika haberi... vaka sayılarında artış sürerken, Türkiye genelindeki bağışıklık haritasını çıkarmak için ikinci kez harekete geçti. Bakanlık 15 Ekim'den itibaren rastgele antikor testi yapacak.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse...

Toplumdaki bağışıklık oranı ölçülecek. Ayrıca dünya genelinde belirtisiz hastaların sayısı üzerinde de tartışmalar yapılıyor. Oran bazı ülkelerde yüzde 20, bazılarında ise 40 olarak belirlendi. İstanbul'da ise oranın yüzde 25'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse salgının 'pandemi' olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.

KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
Bu arada Tekirdağ'daki laboratuvarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan testlerinin başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 13 aşıdan beşinde insan deneyleri safhasına yaklaşıldı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU! 13 AŞIDAN BEŞİNDE İNSAN DENEYLERİ SAFHASINA YAKLAŞILDI

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