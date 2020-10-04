Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'yi roketle vurdu! Çok sayıda sivil yaralı var
Son dakika haberleri... Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmelerini A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor.
ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.
22 SİVİL ŞEHİT OLDU
Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan'dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60'tan fazla oldu.
Ermenistan'ın, Gence'de bulunan askeri bir tesisi vurduğuna ilişkin iddialara Azerbaycan Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından yapılan, Gence kentinde askeri bir tesisin vurulduğuna ilişkin bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Saldırı sonucu siviller, sivil altyapı ve tarihi antik binalar hasar gördü" denildi.
Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ
Gence sadece Azerbaycan'ın ikinci en önemli şehri değil aynı zamanda Kafkasya'nın 3. En büyük şehri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sonra. Ermenistan topraklarından balistik füzelerden istifade ederek saldırı yaptı. Bu insanlığa karşı bir suç. Ama şaşırtıcı değil Azerbaycan'a karşı sivillere karşı Hocalı soykırımını yapmış Ermenistan bu gibi hareketlerine alışmıştır. Bizleri korkutmak bununla da kendi insanlarına da aynı zamanda bizlere de korku vermek çabalarındalar.
ŞAŞIRTICI OLAN DÜNYA KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİ
Ama biz kendi topraklarımız için biz Azerbaycan içerisinde işgal olunmuş topraklarda BM'nin kararlarına uygun olarak harekat ediyoruz. Biz topraklarımızı işgalden azad ediyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Gence'ye bu saldırıyla Ermenistan kendi topraklarını kendi silahlı kuvvetlerini Ermenistan arazisinde kullandı. Bunu yaparak sivilleri katletti. Şaşırtıcı olan dünya kamuoyunun buna yetirince cevap vermemesidir.