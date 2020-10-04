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Başkan Erdoğan 'Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Başkan  Erdoğan, temel atma törenine de katıldığı, yapımı devam eden 'Tersane 'da incelemelerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Başkan Erdoğan 'Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkna Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kasımpaşa'ya geçti.

Tersane İstanbul Projesi'ne yönelik incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Başkan Erdoğan Tersane İstanbulda incelemelerde bulundu BAŞKAN ERDOĞAN 'TERSANE İSTANBUL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

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