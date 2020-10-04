Adayların gözü kulağı orada! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın üzerinden yaklaşık 2 hafta gibi bir sürenin geçmesi sonrasında ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile adaylar devlet güvenceli iş hayali kuruyor. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar, 2 hafta önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter döktü. Sınavın sonlanmasının ardından adaylar sonuç tarihini merak ediyor. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevaplarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2020?
KPSS ortaöğretim geç başvuruları 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?
KPSS sınav ücreti 80 TL. KPSS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bundan dolayı KPSS geç başvuru ücreti 120 TL oluyor.
KPSS geç başvuru ücreti 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenecek.
KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.