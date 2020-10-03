Türk'ün şanlı bayrağı dikildi! Gardaşlarımız destan yazmaya devam ediyor!





BAYRAKTAR TB2 FIRTINASI: Azerbaycan'ın bir süre önce Türkiye'den temin ederek silahlı kuvvetler bünyesine dâhil ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Ermenistan saldırıları sonrası karşı hamle olarak Karabağ'da kullanılarak, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini, ağır silahları ve askeri merkezleri bir bir imha ediyor. Köşeye sıkışan Ermenistan askerleri ise Karabağ'daki mevzileri bir bir boşaltıyor.

BÖLGEYE TÜNEL AĞLARI ÖRMÜŞLER: Azerbaycanlı askeri kaynaklar, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Karabağ'da tahkimat yaptığını, bölgenin birçok noktasına betonarme tüneller, hendekler ve ateş mevzileri oluşturduğunu syledi. Havadan ve karadan ateş destek unsurlarıyla aralıksız vurulan Ermenistan mevzileri yumuşatıldıktan sonra Azerbaycan ordusunu hızlı bir ilerleyişle Karabağ merkezine ulaşması bekleniyor.

ASKERİMİZİN AZMİ ZAFERİ GETİRECEKTİR: Azerbaycan`ın 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov "Askerimizin azmi, zaferi getirecektir" dedi.