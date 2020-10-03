Oğlunu silahla vuran baba serbest bırakıldı
Son dakika haberleri... Samsun'da oğlunu silahla yaralayan 44 yaşındaki baba Kemal B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlunu silahla vurularak ağır yaralayan baba, serbest bırakıldı.
Oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Kemal B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kemal B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Samsun'da dün, bir kahvehanede oturan Nazım B. (44) ile babası Kemal B. (70) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B, tabanca ile ateş ederek oğlunu yaralamıştı.