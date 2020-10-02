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Samsun'da silahlı saldırı! Oğlunu kahvehanede kurşunlayarak ağır yaraladı

'da bir baba oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2020
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Samsun'da silahlı saldırı! Oğlunu kahvehanede kurşunlayarak ağır yaraladı

Olay, 'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak'taki bir binanın 4. katındaki kahvehanede saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, (70) kahvehanede oğlu 'a (44) tabancayla ateş açtı. Kafasından, karnından ve kolundan vurularak yaralanan Nazım Bulut 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan baba Kemal Bulut polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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