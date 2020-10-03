03 Ekim 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü mesajı

Başkan , 3 Ekim Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''’nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Başkan Erdoğan'dan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum.

Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/BoIWoHO86T

Erdoğan, "Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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