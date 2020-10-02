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Son dakika:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri mevkidaşı ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü.

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Mevlüt Çavuşoğlu: Desteğimizi kimse yadırgamasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a olan desteğini yinelemişti. Çavuşoğlu "Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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