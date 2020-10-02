Siber polisten şafak baskını! İki büyük çeteye operasyon...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Polisleri, İstanbul merkezli faaliyet yürüten iki farklı suç örgütüne çifte şafak baskını yaptı. Siber Şube Polisleri, yasa dışı bahis oynatan bir çeteyi tespit etti.

Çete liderinin kuaför salonunda faaliyet yürüten yasa dışı bahis çetesinin liderinin ve üyelerinin yakalandığı operasyona SABAH da katıldı. 21 şüphelinin yakalanması için 21 farklı adrese baskın yapıldı. Çete üyelerinin bahis merkezi olarak kullandıkları iddia edilen kuaför salonuna da operasyon düzenlendi. Bahis çetesinin üyeleri Kadıköy'de kumar oynadıkları ve oynattıkları bir adreste suçüstü basıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İlçe ve mahallelerde sözde "Temsilcilik" açarak yasa dışı bahis oynatan çete üyelerinin, yasa dışı bahis oynayan kişileri "Kasa Kredi" sistemi ile kendilerine borçlandırdıkları ve bahis oynatmaya devam ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

SİLAHLI ÇETE DE ÇÖKERTİLDİ



İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de yine İstanbul merkezli faaliyet yürüten ve tehdit, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çek-senet tahsilatı olaylarına karışan bir çetenin üyelerine sabah saatlerinde eş zamanlı şafak baskını yaptı. İki farklı çetenin yakalanan çok sayıda üyesinin eş zamanlı operasyon düzenlenen adreslerinde aramalar devam ediyor. İki farklı büyük operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.