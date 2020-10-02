02 Ekim 2020, Cuma
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Mehmetçik STEADFAST COBALT 2020 tatbikatında

2021 yılı görevi ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2021 yılı görevi hakkında açıklama yapan Milli , 3. Kolordu Komutanlığı'nın STEADFAST COBALT 2020 tatbikatına katılım yaptığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Mehmetçik STEADFAST COBALT 2020 tatbikatında

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "3'üncü Kor. (HRF) K.lığı, 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı görevi ve 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı 2021 yılı VJTF Stand-by Tugayı görevlerine yönelik olarak 20 Temmuz-09 Ekim 2020 tarihleri arasında STEADFAST COBALT 2020 tatbikatına katılım yapıyor." ifadelerine yer verildi.

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