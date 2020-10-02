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ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal "Dağlık Karabağ" mektubu! 15 Temmuz’u destekleyen isim de var

’de 46 meclis üyesinden oluşan bir grup, ABD Dışişleri Bakanı ’ya ’ın ’dan çekilmesi için elinden geleni yapması doğrultusunda skandal bir mektup yazdı. Mektupta “Açıkça ve kesin bir şekilde Azerbaycan’ın sebepsiz saldırganlığını kınayın ve kısıtlama uygulamazlarsa ABD'nin devamının sorgulanacağı açıktır” denilmesi dikkat çekti. Mektubu imzalayanlardan bazıları ise karşıtlığıyla biliniyor. Bu isimlerden biri ... Sherman, 2016 darbe girişimi desteklemişti.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal Dağlık Karabağ mektubu! 15 Temmuz’u destekleyen isim de var

Amerika Birleşik Devletleri () 'nde 46 meclis üyesi, ABD Dışişleri Bakanı 'ya bir mektup yazdı. Bu mektupta 'ın 'dan çekilmesi için ABD'nin elinden geleni yapması istendi. Mektupta dört madde şeklinde yapılması gerekenler tek tek anlatıldı.

ERMENİ YANLISI BİR MEKTUP

Grup, 'na yazdığı dört maddenin ilkinde "Açıkça ve kesin bir şekilde Azerbaycan'ın sebepsiz saldırganlığını kınayın ve kısıtlama uygulamazlarsa ABD'nin devamının sorgulanacağı açıktır" dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE İÇİN İMZA ATTILAR

yanlısı mektubu kaleme alan isimler ise dikkat çekti. Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabından mektubu imzalayanlarla ilgili bazı bilgiler paylaşarak "Bu mektupta imzası olan B.Sherman, D.Titus, G.Bilirakis, S. King, J.Chu, B.Lee, P.Tonko, B.Lawrance gibi isimler daha önce de 'ye yönelik yaptırımlar uygulanması için ABD meclisine verilen mektupları imzalamışlardı" dedi.



15 TEMMUZ'U DESTEKLEDİ

Bu tarz mektupları imzalayanların hep aynı isimler olduğunun altını çizen Bekiroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Hep aynı isimler ve ortak noktaları destekçisi olmaları. Ermeni asıllı ABD'li siyasetçi ve her defasında Türkiye-Azerbaycan düşmanlığı yapan bir isim. ABD Temsilciler meclisine ve senatosuna Ermeni Soykırımı iddialarını taşımıştı. İddianın Meclis ve Senato tarafından kabul edilmesini ve tasarının yasalaşmasını sağlamıştı.

Brad Sherman 2016 FETÖ darbe girişimi yaptığı sırada ABD'den darbe girişimine destek açıklaması yapmış ve Twit atmıştı. Aynı Brad Sherman, ABD de görülen kumpası yargıcı Preet Singh Bharara'ya da yakın."

(SABAH/DAMLA KAYAYERLİ)

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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