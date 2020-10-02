ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal "Dağlık Karabağ" mektubu! 15 Temmuz’u destekleyen isim de var

15 TEMMUZ'U DESTEKLEDİ

Bu tarz mektupları imzalayanların hep aynı isimler olduğunun altını çizen Bekiroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Hep aynı isimler ve ortak noktaları FETÖ destekçisi olmaları. Brad Sherman Ermeni asıllı ABD'li siyasetçi ve her defasında Türkiye-Azerbaycan düşmanlığı yapan bir isim. ABD Temsilciler meclisine ve senatosuna Ermeni Soykırımı iddialarını taşımıştı. İddianın Meclis ve Senato tarafından kabul edilmesini ve tasarının yasalaşmasını sağlamıştı.





Brad Sherman 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi yaptığı sırada ABD'den darbe girişimine destek açıklaması yapmış ve Twit atmıştı. Aynı Brad Sherman, ABD de görülen Halk Bankası kumpası yargıcı Preet Singh Bharara'ya da yakın."



(SABAH/DAMLA KAYAYERLİ)