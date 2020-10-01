Son dakika: MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı! Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.