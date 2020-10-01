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Son dakika: MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı! Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı." denildi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı! Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Son dakika: Edirneden Yunanistana geçmeye çalışıyorlardı! Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı SON DAKİKA: EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI! TERÖR BAĞLANTILI 12 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI

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