KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için belirlenen başvuru takviminde son gün geldi çattı. Adaylar belirtilen bankalara ödemelerini gerçekleştirerek sınav tarihini beklemeye başladı. İşte, KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte bankaların adları...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Memur olmak isteyen lise mezunu adaylar dikkat! KPSS ortaöğretim başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretlerini ilgili bankalara yatırması gerekirken ücret ödemek için ise bugünün son tarih olduğu bildirildi…