KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte bankaların adları...
KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS ortaöğretim sınavı için yapılan başvuru süreci bugün sonlandı. Belirtilen bankalara ödeme yapabilmek için son gün adaylara bildirilmişti. Kamu Personeli Seçme Sınavı lise düzeyinde yapılacak sınavın tarihide araştırılan başka husus oluyor. İşte, KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte bankaların adları...
KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için belirlenen başvuru takviminde son gün geldi çattı. Adaylar belirtilen bankalara ödemelerini gerçekleştirerek sınav tarihini beklemeye başladı. İşte, KPSS ortaöğretim parası hangi bankaya yatırılıyor? KPSS 2020 başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte bankaların adları...
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Memur olmak isteyen lise mezunu adaylar dikkat! KPSS ortaöğretim başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar ücretlerini ilgili bankalara yatırması gerekirken ücret ödemek için ise bugünün son tarih olduğu bildirildi…
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ÖSYM tarafından 16-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru 8-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulandı.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav kılavuzuna göre, KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti%50 artırımlı olarak 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenir.