Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başkanlık adayları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD başkanlık seçimi dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'de başkan adayları Trump ve Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika tartışılırken, adayların birbirlerine sert eleştirileri dikkati çekti. İşte, Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başkanlık adayları kimler? İşte tarihi...

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD seçimleri herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. ABD seçimleri öncesinde, Hürriyet New York muhabiri Rıza Canikligil'den bazı bilgiler;