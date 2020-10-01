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Firari FETÖ'cüler gaybubet evinde tek tek yakalandı!

Son dakika haberine göre; Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Gaybubet evi olarak bilenen hücre evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler tek tek yakalandı.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Firari FETÖ'cüler gaybubet evinde tek tek yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir ve başka Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeleri tarafından haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ancak yakalanmaları mümkün olmayan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: İzmirde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı SON DAKİKA: İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI

Haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüphelinin örgüt talimatı doğrultusunda saklanmak amacıyla kullandıkları Hücre Evi tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahısların saklanmak amacıyla kullandıkları Hücre evlerine (Gaybubet) yönelik bu gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda, 17 şüpheli ile ayrıca haklarında Aranma Kaydı bulunan 6 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetler kapsamında kullanıldığı değerlendirilen; 13 bin Euro, 2 bin 700 Dolar ve 48 bin 650 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari şüpheli durumunda bulunan 5 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sabah

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