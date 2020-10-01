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Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

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Giriş: 01.10.2020 09:11
Güncelleme:01.10.2020 09:17
Son dakika haberi... Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Gaybubet evi olarak bilenen hücre evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler tek tek yakalandı. Hücre evi operasyonunda yüklü miktarda döviz bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir ve başka Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeleri tarafından haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ancak yakalanmaları mümkün olmayan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüphelinin örgüt talimatı doğrultusunda saklanmak amacıyla kullandıkları Hücre Evi tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahısların saklanmak amacıyla kullandıkları Hücre evlerine (Gaybubet) yönelik bu gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda, 17 şüpheli ile ayrıca haklarında Aranma Kaydı bulunan 6 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetler kapsamında kullanıldığı değerlendirilen; 13 bin Euro, 2 bin 700 Dolar ve 48 bin 650 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari şüpheli durumunda bulunan 5 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Firari FETÖcüler gaybubet evinde tek tek yakalandı! FİRARİ FETÖ'CÜLER GAYBUBET EVİNDE TEK TEK YAKALANDI!

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