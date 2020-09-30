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Son dakika: 'Şok mangası yöntemi' davasında karar! FETÖ'cü eski üsteğmen işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı

Son dakika haberine göre Şok mangası yöntemiyle 'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen, suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: 'Şok mangası yöntemi' davasında karar! FETÖ'cü eski üsteğmen işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'ya "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına dahil ettiği ve yaptığı mobinglerle öğrencilerin okuldan ayrılmasına sebep olduğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde Yeşilkaya, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Yeşilkaya, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Yeşilkaya'nın avukatının savunmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Yeşilkaya'ya "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

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