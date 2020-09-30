Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu

Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde otomobilin sollamaya çıktığı, o sırada diğer otomobilin sokağa dönmek için direksiyonu çevirdiği ve kaza anı görülüyor. Ardından otomobilin yayaya çarpması ve bahçeye girmesi görüntülerde yer alıyor. Kazada sürücüler ve yaya yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sürücülerin tedavileri olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.