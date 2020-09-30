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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu

Son dakika haberine göre, , Kuveyt'in Al-Zawawi'yle telefon görüşmesi yaparak el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yle telefon görüşmesi yaparak Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesine ve bölgesel meselelere yaptığı değerli katkılarla daima hatırlanacağına vurgu yaptı.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

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