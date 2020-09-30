KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Ankara ziyareti sonrası flaş açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, dün akşam Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı. "Tüm dünya ülkeleri gibi biz de tarihimizi en öldürücü, etkili salgını ile mücadele ediyoruz" diyen Tatar, "Bu süreç nedeniyle ekonomimizde ciddi bir bozulma söz konusudur. Ülke ekonomimizi ayakta tutan, iki temel sektörümüz olan turizm ve yüksek öğrenimde aşmamız gereken ciddi sorunlar vardır" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığının giderek büyüdüğünün altını çizen Başbakan Tatar, "Dolayısı ile bir kez daha herkesi bir salgın sürecinde, çok önemli ekonomik sorunlar yaşanır, dış politikada yaşamsal gelişmeler meydana gelirken bir Cumhurbaşkanlığı seçimini yapmakta olduğumuzun idraki içinde sorumlu davranmaya çağırıyorum" dedi.