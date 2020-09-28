“EBA TV’de cin şeytan anlatıldı” iddialarına açıklama! Gerçek ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Halk TV, Sol gazete, gibi yayın organlarında “EBA TV’de cin ve şeytan anlatıldı” başlıklı haberler yayınlandı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bu iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada Cin ve Şeytan’ın Kuran ve Sünnette yeraldığı ve yıllardır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında bu bilgilerin öğrencilere aktarıldığı bildirildi.
İŞTE DİN EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR
DİKKATSİZCE KALEME ALINMIŞ
TRT EBA TV Ortaokul kanalında 24.09.2020 Perşembe günü yayınlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf videosu hakkında bazı basın organlarında çıkan haberler, dersin öğretim programının amaçları, kazanımları dikkate alınmaksızın kaleme alınmış metinlerdir.
YILLARDIR MÜFREDATTA YER ALIYOR
Şöyle ki habere konu olan yayında yer alan dersin içeriği, öğretim programında yer alan amaçlar, kazanımlar ve kazanımlarla ilgili açıklamalar dikkate göz önünde bulundurularak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen öğretim materyallerinin metinleri merkeze alınarak oluşturulmuştur.
TALİM TERBİYE KURULU ONAYLI
Öğretim programında ilgili "Görülen ve Görülemeyen Varlıklar" konusuyla ilgili "7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder." kazanımıyla ilişkili, "Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır." açıklama cümlesi yer almaktadır. (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=318)
AMAÇ HURAFELER YERİNE KURAN'DAN BİLGİ VERMEK
Öğretim programının amaçları doğrultusunda betimleyici bir anlatımla, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde ve bilimsel bir metotla öğrencilerin sosyal çevreden ya da farklı öğrenme ortamlarından edinmiş oldukları yanlış, hurafe ve batıl inanç olarak değerlendirilebilecek bilgi, düşünce ve kanaatlerin dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınması hedeflenmiştir.
Habere konu olan "Görünen ve görünmeyen varlıklar" konulu derste, yukarıda ortaya bahsedilen öğretim programının hedefleri, kazanımları ve açıklamaları doğrultusunda bir anlatıma yer verilmiş, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçen program ve öğretim materyallerinin dışında bir içeriğe yer verilmemiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü