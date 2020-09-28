“EBA TV’de cin şeytan anlatıldı” iddialarına açıklama! Gerçek ortaya çıktı

İŞTE DİN EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR

DİKKATSİZCE KALEME ALINMIŞ

TRT EBA TV Ortaokul kanalında 24.09.2020 Perşembe günü yayınlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf videosu hakkında bazı basın organlarında çıkan haberler, dersin öğretim programının amaçları, kazanımları dikkate alınmaksızın kaleme alınmış metinlerdir.

YILLARDIR MÜFREDATTA YER ALIYOR

Şöyle ki habere konu olan yayında yer alan dersin içeriği, öğretim programında yer alan amaçlar, kazanımlar ve kazanımlarla ilgili açıklamalar dikkate göz önünde bulundurularak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen öğretim materyallerinin metinleri merkeze alınarak oluşturulmuştur.

TALİM TERBİYE KURULU ONAYLI

Öğretim programında ilgili "Görülen ve Görülemeyen Varlıklar" konusuyla ilgili "7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder." kazanımıyla ilişkili, "Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır." açıklama cümlesi yer almaktadır. (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=318)

AMAÇ HURAFELER YERİNE KURAN'DAN BİLGİ VERMEK

Öğretim programının amaçları doğrultusunda betimleyici bir anlatımla, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde ve bilimsel bir metotla öğrencilerin sosyal çevreden ya da farklı öğrenme ortamlarından edinmiş oldukları yanlış, hurafe ve batıl inanç olarak değerlendirilebilecek bilgi, düşünce ve kanaatlerin dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınması hedeflenmiştir.

Habere konu olan "Görünen ve görünmeyen varlıklar" konulu derste, yukarıda ortaya bahsedilen öğretim programının hedefleri, kazanımları ve açıklamaları doğrultusunda bir anlatıma yer verilmiş, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçen program ve öğretim materyallerinin dışında bir içeriğe yer verilmemiştir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü