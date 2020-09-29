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AK Parti'den Ermeni vatandaşlar üzerinden provokasyona girişenlere tepki

Sözcüsü Ömer Çelik, Ermeni asıllı vatandaşlar üzerinden provokasyon yapan malum kesime tepki gösterdi. Çelik, "'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir." uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020
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AK Parti'den Ermeni vatandaşlar üzerinden provokasyona girişenlere tepki

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını, bu haksız ve hukuksuz eylemin karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur, bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez. Hangi sebeple olursa olsun vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir."

Çelik, Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimsenin kışkırtıcılık yapamayacağını belirterek, Türkiye'nin sosyal bünyesinin bağışıklık sisteminin her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahip olduğunu aktardı.

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