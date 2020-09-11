Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü! Türkiye ve RTÜK farkı

Dünyanın önde gelen film ve dizi platformu Netflix bugüne kadar pek çok kez tartışıldı ancak ilk kez böylesine tepki gördü. Çocuk istismarı sahneleri içeren "Cuties" filmini yayınlayan platform, milyonların tepkisiyle karşılaştı.

PEDOFİLİ İÇERİĞİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yayının hemen ardından dünya genelinde Netflix'e karşı sosyal medyadan örgütlenen gruplar, dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi sebebiyle protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği dillendirildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.