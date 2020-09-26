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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Son dakika haberine göre 'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi. Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.



Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


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