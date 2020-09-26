Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi
Son dakika haberine göre Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi. Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.
Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.